Стало известно, когда в АПЛ хотят возобновить сезон

Руководство лиги считает лучшим вариантом возобновление чемпионата в начале июня.

Об этом сообщает Daily Mail.



По информации издания, в АПЛ хотели бы возобновить сезон на неделе, начинающейся 8 июня, однако для этого необходимо выполнение некоторых условий. Среди них - наличие комплектов для тестирование на коронавирус всех, кто находится на стадионе.



13 марта сезон АПЛ был приостановлен без даты возобновления. В чемпионате было сыграно 29 неполных туров.



"Ливерпуль" лидирует в лиге, опережая "Сити" на 25 очков.



В Великобритании на сегодняшний день зафиксировано более ста тысяч заболеваний коронавирусом.