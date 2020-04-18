Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, в АПЛ хотели бы возобновить сезон на неделе, начинающейся 8 июня, однако для этого необходимо выполнение некоторых условий. Среди них - наличие комплектов для тестирование на коронавирус всех, кто находится на стадионе.
13 марта сезон АПЛ был приостановлен без даты возобновления. В чемпионате было сыграно 29 неполных туров.
"Ливерпуль" лидирует в лиге, опережая "Сити" на 25 очков.
В Великобритании на сегодняшний день зафиксировано более ста тысяч заболеваний коронавирусом.
Стало известно, когда в АПЛ хотят возобновить сезон
Руководство лиги считает лучшим вариантом возобновление чемпионата в начале июня.
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