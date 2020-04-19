Владелец "Брайтона" - о досрочном чемпионстве в АПЛ: "Ливерпуль", бесспорно, этого заслуживает

Владелец "Брайтона" Тони Блум поделился мнением по поводу досрочного завершения сезона в английском чемпионате.

Ранее сообщалось, что руководство лиги и её руководство приняло решение доиграть приостановленный из-за коронавируса сезон.



После 29 неполных туров "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков.



- Я могу представить себе ситуацию, при которой команды вылетят из Премьер-лиги по показателю "среднее количество набранных очков за матч", если сезон не будет доигран. Этот показатель не учитывает силу команд, с которыми ты не успел сыграть.



Можно определить обладателя титула — "Ливерпуль", бесспорно, этого заслуживает. Места в еврокубках можно определить по текущему положению в турнирной таблице, - цитирует владельца Mirror.