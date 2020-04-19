Сунесс - о трансферах после пандемии коронавируса: топ-клубы будут тратить много денег, но остальные — вряд ли

Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Грэм Сунесс выразил мнение о том, как изменится трансферный рынок после пандемии COVID-19.
Фото: Football24
- Не думаю, что мы в ближайшее время увидим трансферы с завышенными суммами, как было в последние 7-8 лет. Да, возможно, топ-клубы — 20 лучших в мире — будут тратить много денег, но остальные — вряд ли. Уверен, что мы увидим серьезное понижение стоимости многих сильных футболистов, - приводит слова экс-футболиста Sky Sports.

Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-а активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.

В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.


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Теги: Сунесс Коронавирус
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