"Арсенал" объявил о снижении зарплат футболистов и тренеров на 12,5%

Арсенал " на своем официальном сайте сообщил, что игроки и тренеры согласились пойти на сокращение зарплаты до тех пор, пока в чемпионате Англии пауза из-за коронавируса.

Фото: ФК "Арсенал"

С апреля зарплата "канониров" стала на 12,5% меньше. При этом если клуб достигнет определенных спортивных и финансовых целей в этом сезоне, игрокам вернут определенные, заранее согласованные суммы.



В "Арсенале" заявили, что клуб гордится игроками и персоналом после этого решения.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.