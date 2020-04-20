Озил, который зарабатывает в "Арсенале" больше всех, не пошел на сокращение зарплаты

Как сообщает The Mirror, полузащитник "Арсенала" Месут Озил и два других игрока команды не пошли на сокращение зарплат на время паузы в чемпионате Англии.

standard.co.uk