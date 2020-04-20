20 апреля лондонский клуб сообщил, что игроки и персонал согласились на сокращение зарплаты на 12,5% из-за пандемии коронавируса.
Зарплата Озила в "Арсенале" составляет 350 тысяч фунтов в неделю. Немец является самым высокооплачиваемым игроком "канониров".
При этом Месут отметил, что может пойти на подобное сокращение зарплаты в будущем, но пока не намерен спешить.Озил дал понять одноклубникам, что уважает их решение, но попросил также уважать и его выбор.
"Арсенал" после 28 туров занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. Озил выступает за "Арсенал" с лета 2013 года, перейдя из мадридского "Реала".
Озил, который зарабатывает в "Арсенале" больше всех, не пошел на сокращение зарплаты
Как сообщает The Mirror, полузащитник "Арсенала" Месут Озил и два других игрока команды не пошли на сокращение зарплат на время паузы в чемпионате Англии.
standard.co.uk
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