- Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!
Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами, — приводит слова Каррагера Чемпионат.
Ровно 11 лет назад 21 апреля 2009 года Андрей Аршавин в составе "канониров" забил 4 гола в выездном матче против "Ливерпуля", игра завершилась вничью 4:4.
38-летний Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2013 год, также он защищал цвета "Зенита" с 1999-го по 2008-й год, а также в 2012-м году, и в период с 2013-го по 2015-й год. На счету Аршавина 78 голов и 104 результативные передачи в 371-м матче за "Зенит". Также полузащитник выступал за "Кубань" и "Кайрат".
Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
Каррагер: Аршавин был особенным
Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился воспоминаниями об игре Андрея Аршавина, игравший за лондонский "Арсенал" и ровно 11 лет назад оформивший покер на Энфилде.
Фото: Футбол России
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