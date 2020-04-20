- Я много знал об Аршавине, так как он провёл выдающийся чемпионат Европы 2008 года, особенно он был крут против голландцев. После того турнира я сильно надеялся, что "Ливерпуль" сделает по нему предложение, чтобы купить его в нашу команду, — приводит слова Каррагера Чемпионат.
Напомним, что после чемпионата Европы в 2008 году Аршавин еще полгода оставался в "Зените", а затем в зимнее трансферное окно перешел в лондонский "Арсенал". Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро.
Каррагер: Аршавин был особенным
38-летний Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2013 год, также он защищал цвета "Зенита" с 1999-го по 2008-й год, а также в 2012-м году, и в период с 2013-го по 2015-й год. За лондонский клуб Аршавин провел 144 матча и забил 31 гол. Также полузащитник выступал за "Кубань" и "Кайрат".
Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
"После Евро-2008 я надеялся, что "Ливерпуль" сделает по нему предложение". Каррагер - об Аршавине
Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер надеялся увидеть в стане "мерсисайдцев" Андрея Аршавина после Евро-2008.
Фото: Zimbio
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!