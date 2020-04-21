"Арсенал" вспомнил четыре гола Аршавина в ворота "Ливерпуля" (фото)

Официальный Twitter-аккаунт лондонского "Арсенала" вспомнил покер Андрея Аршавина в ворота "Ливерпуля" (4:4), случившийся 11 лет назад.