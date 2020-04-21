"Арсенал" вспомнил четыре гола Аршавина в ворота "Ливерпуля" (фото)

? 4 R S H A V I N ?— Arsenal (@Arsenal) April 21, 2020
? @AndrArshavin23 pic.twitter.com/hoYL070lSC
Андрей Аршавин стал игроком "Арсенала" в 2009-м году, перейдя из "Зенита" за 16,5 миллионов евро. В Лондоне Аршавин играл до 2013-го года.
Всего в футболке "канониров" Аршавин провёл 145 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.
Свою игровую карьеру Аршавин завершил в 2019-м году. Кроме "Арсенала" нападающий выступал за "Зенит", "Кубань" и "Кайрат".
Также сегодня об этом событии вспомнил экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер.
Каррагер: Аршавин был особенным