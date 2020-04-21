Сане недоволен Клоппом и хочет перейти в "Реал"

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане выразил желание покинуть команду из-за ухудшения отношений с главным тренером Юргеном Клоппом.

Фото: Football24

По информации France Football, одна из причин, по которой Мане недоволен Клоппом — это решение тренера публично поддержать защитника Вирджила ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" в 2019 году. Напомним, в борьбе за главный индивидуальный трофей Мане занял 4-е место, а голландец стал вторым.



Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за сенегальца 170 млн евро.



Садио Мане выступает за английский клуб с 2016 года. Нападающий вышел в АПЛ в футболке мерсисайдцев 118 раз, оформил 59 мячей. Контракт игрока действует до 2023 года.