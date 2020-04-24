"Челси" решил не продавать Кепу

Лондонский клуб изменил решение по поводу самого дорогого вратаря в мире.
Фото: GLP
Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, "Челси" откажется от продажи вратаря из-за сильного падения цены на него. Это связано с финансовым кризисом. Напомним, на данный момент в Европе продолжается только чемпионат Белоруссии.

Отметим, что по ходу сезона Лэмпард неоднократно оставлял Кепу на скамейке запасных. Сообщалось, что рулевого синих не устраивает игра вратаря.

Напомним, что летом 2018 года Кепа стал самым дорогим вратарем в мире, перейдя в "Челси" за 80 млн евро.


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Теги: АПЛ Челси Кепа Зарубежные трансферы
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