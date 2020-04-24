АПЛ может быть доиграна на нескольких стадионах без зрителей

Стал известен один из возможных форматов окончания сезона в Англии.

Об этом сообщает The Times.



По информации источника, руководство АПЛ рассчитывает проводить соревнования на ограниченном количестве стадионов. Таким образом удастся минимизировать шансы на распространение коронавируса.



Отмечается, что на данный момент идут переговоры руководства с властями о датах возобновления.



На территории Великобритании было зафиксировано почти 150 тысяч заражений коронавирусом. АПЛ была приостановлена до неопределенного времени.