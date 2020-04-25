"Ливерпуль" интересуется нападающим "Наполи" Мертенсом

Как сообщает Tuttomercatoweb, нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Англии.



По данным источника, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован "Ливерпуль". Мерсисайдцы ищут футболиста на замену Дивоку Ориги или Джердану Шакири, один из которых летом может покинуть клуб.



В нынешнем сезоне Мертенс провел на клубном уровне 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач