Бывший футболист "МЮ": если игрок стоит 170 млн, это ещё не значит, что он подходит команде

Защитник "Лиона" Рафаэл Перейра да Силва критически отозвался о трансферной политике "Манчестер Юнайтед".
Рафаэл выступал за "МЮ" с 2008 года по 2015-й.

- "Юнайтед" не становился чемпионом уже 7 лет. Некоторые вещи были сделаны неправильно. Мы начали подписывать дорогих игроков и много им платить. Не согласен с этим. Если игрок стоит 170 млн евро, это ещё не значит, что он подходит команде. Это зависит от игрока.

Думаю, нужно сочетать. Покупать нескольких дорогих игроков, но не всех. Нужно подписывать игроков, которые хотят играть за "Юнайтед" не потому, что им готовы много заплатить, - приводит слова игрока ESPN.

После 29-ти сыгранных матчей команда Уле-Гуннара Сульшера занимает пятое место в АПЛ.

Ранее турнир был приостановлен до неопределённого срока из-за пандемии коронавируса. На территории Великобритании зафиксировано почти 150 тысяч заражений.


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Теги: АПЛ Рафаэл Манчестер Юнайтед
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