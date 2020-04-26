В АПЛ могут разрешить командам делать по пять замен

Руководство английской лиги может разрешить клубам проводить по пять замен в матчах после возобновления сезона.



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По информации издания The Sun, из-за долгой паузы в чемпионате большинство футболистов растеряли физическую форму, соответственно появляется большой риск получить травму, поэтому пять замен позволят сгладить ситуацию. Также предлагается проведение двух игр в неделю.



Ранее вариант с пятью заменами предложили в ФИФА. Если он будет одобрен, клубы АПЛ сами примут решение о введении такой меры. Аналогичное предложение высказывал главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери.



Подчеркивается, что речь идет не о возможности выпускать пять новых игроков в течение матча, а о пяти заменах в целом с учетом обратных. За встречу команда не сможет задействовать больше 14 футболистов, как и прежде.



Напомним, что почти все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.