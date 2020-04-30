По его словам, "Ливерпуль" нужно досрочно признать чемпионом.
"Даже если матчи будут без зрителей, болельщики будут собираться возле стадиона. Они придут, чтобы отпраздновать. Нам сложно остановить людей, собирающихся в парках, когда погода хорошая, особенно молодых людей. И я боюсь, что люди просто проигнорируют рекомендации. Считаю, что нынешний сезон нужно завершить досрочно. "Ливерпуль" явно выиграл лигу и его нужно признать чемпионом. Но суть в здоровье людей. Футбол должен быть на втором месте", - цитирует Андерсона ВВС.
"Ливерпуль" после 29 туров лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 82 очка. На втором месте идет "Манчестер Сити", набравший 57 баллов.
Мэр Ливерпуля предложил досрочно завершить сезон в АПЛ и признать "Ливерпуль" чемпионом
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