Мэр Ливерпуля предложил досрочно завершить сезон в АПЛ и признать "Ливерпуль" чемпионом

По его словам, "Ливерпуль" нужно досрочно признать чемпионом.

"Даже если матчи будут без зрителей, болельщики будут собираться возле стадиона. Они придут, чтобы отпраздновать. Нам сложно остановить людей, собирающихся в парках, когда погода хорошая, особенно молодых людей. И я боюсь, что люди просто проигнорируют рекомендации. Считаю, что нынешний сезон нужно завершить досрочно. "Ливерпуль" явно выиграл лигу и его нужно признать чемпионом. Но суть в здоровье людей. Футбол должен быть на втором месте", - цитирует Андерсона ВВС.

"Ливерпуль" после 29 туров лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 82 очка. На втором месте идет "Манчестер Сити", набравший 57 баллов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Федун: "Спартак-2" продолжит играть в случае вылета в ПФЛ
Чемпионат Португалии может возобновиться в конце мая
"С детства за "Химки", но в Первой лиге". Губерниев рассказал о звонке Сергея Юрана 1
"Вася больше прав, чем его оппонент". Орлов - о конфликте Уткина с Соловьевым 2
"В какую Лумумбу должен ехать Фролов? Мы живём в Лумумбе". Навальный - о Николае Валуеве 8
Исполком РФС обсудит возобновление чемпионата России 15 мая 2
"Фролов произнёс очевидное". Навальный поддержал голкипера "Крыльев", который раскритиковал правительство России
Мэр Ливерпуля предложил досрочно завершить сезон в АПЛ и признать "Ливерпуль" чемпионом
"Ренн" впервые в истории получил путевку в Лигу чемпионов
Названа дата старта нового сезона Лиги 1
"ПСЖ" посвятил чемпионский титул врачам
Юран: все прекрасно понимают ситуацию в стране. Смысл доигрывать сезон в ФНЛ? 3
Шаронов считает, что после окончания пандемии коронавируса у игроков будут трудности в психологическом плане 3
Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА 2
Директор "Мордовии": сезон в ФНЛ, наверное, не будет доигран
"Зенит" в течение месяца будет доставлять еду бездомным людям 3
Губерниев: будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы "Химки" играли с "Зенитом"? 11
Роналду может быть причастен к тому, что в прессе появилась информация о заболевании Дибалы коронавирусом 1
"Что будет с футболом в России?" Авторское видео Rusfootball.info о возможном завершении РПЛ до установленных сроков 2
Анохин: предлагаю расширить РПЛ до 20 команд, дав шанс "Торпедо" и "Чертаново" 6
Официально: "ПСЖ" — чемпион Франции 1
Геркус рассказал, мог ли Анчелотти возглавить "Локомотив"
УЕФА хочет сохранить все 12 городов и расписание матчей Евро-2020
Адвокат Мамаева: я созвонился с Павлом по поводу возмещения ущерба Ушаковой, он сказал: "Ради бога, я всегда готов – скажите сумму" 6
Васильков — о коронавирусе в Белоруссии: скорее всего, им придется на коленях просить о помощи 5
Ребров попросил Рассказова помочь собрать шкафчик. Защитник отказался 1
Геркус объяснил, почему "Чертаново" не должно быть в РПЛ 4
Мамаев готов внесудебно возместить ущерб телеведущей "Первого" за автомобиль
Девушка Дибалы прокомментировала информацию о 4-м положительном тесте футболиста на коронавирус 1
Арустамян: некоторые из клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга 3
Все новости