Мэр Ливерпуля предложил досрочно завершить сезон в АПЛ и признать "Ливерпуль" чемпионом

По его словам, "Ливерпуль" нужно досрочно признать чемпионом.



"Даже если матчи будут без зрителей, болельщики будут собираться возле стадиона. Они придут, чтобы отпраздновать. Нам сложно остановить людей, собирающихся в парках, когда погода хорошая, особенно молодых людей. И я боюсь, что люди просто проигнорируют рекомендации. Считаю, что нынешний сезон нужно завершить досрочно. "Ливерпуль" явно выиграл лигу и его нужно признать чемпионом. Но суть в здоровье людей. Футбол должен быть на втором месте", - цитирует Андерсона ВВС.



"Ливерпуль" после 29 туров лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 82 очка. На втором месте идет "Манчестер Сити", набравший 57 баллов.