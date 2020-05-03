Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, 32-летний хорват летом покинет состав "Барселоны", чем может воспользоваться "Тоттенхэм".
Трансферная стоимость Ракитича — 20 млн евро. Он выступает за каталонский гранд с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 21 матч в Ла Лига и отдал три голевые передачи.
СМИ: "Тоттенхэм" — главный претендент на Ракитича
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.
Фото: Getty Images
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