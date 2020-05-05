По информации The Telegraph, в общей сложности клубы АПЛ потеряют ? 878,2 млн (более € 1 млрд), если матчи будут проводится при пустых трибунах.
В сезоне-2019/2020 почти четверть дохода "Арсенал" зарабатывал в дни матчей. Таким образом, в следующем сезоне клуб потеряет ? 122 млн (примерно € 140 млн).
"Арсенал" после 28-ми туров идет на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков.
Чемпионат Англии в данный момент приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.
По актуальным данным в Великобритании выявлено 196 328 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 погибло 29 502 человека.
"Арсенал" пострадает больше всех клубов, если следующий сезон АПЛ пройдёт без зрителей
Стало известно, что лондонский "Арсенал" больше всего пострадает, если розыгрыш АПЛ 2020/2021 пройдёт без зрителей.
Фото: Reuters
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