Ранее АПЛ была приостановлена до неопределенного срока. Представители лиги выразили мнение, что текущий сезон необходимо доиграть.
- Мы все хотим вернуть футбол, я больше всех хочу этого, но я также хочу, чтобы это произошло в подходящее время, чтобы это было безопасно для всех.
Как только это будет безопасно, мы будем готовы, - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
На данный момент в мире зафиксировано более трех с половиной миллионов заражений коронавирусом. На территории Великобритании подтверждено почти две сотни тысяч случаев.
"Как только это будет безопасно, мы будем готовы". Игрок "Сити" - о возобновлении сезона
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс поделился мнением по поводу возобновления сезона в текущих условиях.
Фото: thesportsman
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