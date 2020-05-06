"Как только это будет безопасно, мы будем готовы". Игрок "Сити" - о возобновлении сезона

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс поделился мнением по поводу возобновления сезона в текущих условиях.

Фото: thesportsman

Ранее АПЛ была приостановлена до неопределенного срока. Представители лиги выразили мнение, что текущий сезон необходимо доиграть.



- Мы все хотим вернуть футбол, я больше всех хочу этого, но я также хочу, чтобы это произошло в подходящее время, чтобы это было безопасно для всех.



Как только это будет безопасно, мы будем готовы, - приводит слова игрока пресс-служба клуба.



На данный момент в мире зафиксировано более трех с половиной миллионов заражений коронавирусом. На территории Великобритании подтверждено почти две сотни тысяч случаев.