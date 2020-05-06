Клопп мог возглавить сборную Мексики

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп имел на руках предложение поста главного тренера в национальной команде Мексики.

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Как сообщает AS, после того как немец покинул "Боруссию" в 2015 году, ему предложили возглавить сборную Мексики, но тренер отказался. Юрген рассчитывал получить работу в Англии.



Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне "мерсисайдцы" занимают лидирующую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 82 очка. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет 25 баллов.



Ранее сообщалось, что сезон 2020/21 в английской Премьер-лиге может пройти без болельщиков на стадионах. Также футбольный агент Гари Уильямс предложил английской Премьер-лиге доиграть сезон в австралийском городе Перт.