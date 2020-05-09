Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, клубы провели совещание и приняли решение доиграть чемпионат, если власти позволят это сделать.
Однако в руководстве всерьез опасаются, что звездные футболисты лиги могут публично выступить против возобновления сезона.
Отметим, что на территории Великобритании на данный момент зафиксировано более двухсот тысяч заражений коронавирусом. В мире число подтвержденных заболеваний стремится к четырем миллионам.
На момент приостановки сезона в чемпионате Англии было сыграно 29 неполных туров. "Ливерпуль" лидирует в таблице с отрывом в 25 очков.
Руководство АПЛ боится, что звездные игроки выступят против возобновления сезона
Стало известно об опасениях боссов английского футбола перед возобновлением АПЛ.
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