"Манчестер Юнайтед" хочет купить Дембеле в качестве замены Лукаку

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке форварда "Лиона" Муссы Дембеле.

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Об этом сообщает Daily Mirror.



По сведениям источника, "манкунианцы" видят в 23-летнем форварде замену Ромелу Лукаку, который перешёл в "Интер" летом прошлого года. Ранее президент "Лиона" заявил, что им, возможно, придётся расстаться с несколькими футболистами из-за экономической ситуации после коронавируса.



В нынешнем сезоне Дембеле провёл 27 матчей в Лиге 1, забил 16 голов и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 млн евро.