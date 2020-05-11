Саудиты могут не купить "Ньюкасл". Их подозревают в связях с пиратским сервисом

Сделка по покупке английского "Ньюкасла" может быть сорвана.

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Об этом сообщает The Guardian.



Ранее консорциум с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии готов был приобрести клуб за 300 млн фунтов.



Сообщается, что правительство Саудовской Аравии подозревают в связи с телевизионно-стриминговым ресурсом BeoutQ, который незаконно показывает матчи лучших европейских чемпионатов. Покупатели "Ньюкасла" отрицают это.



Решение о покупке "Ньюкасла" может быть отложено.