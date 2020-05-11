Экс-президент "Барселоны" хочет вернуть в клуб Гвардиолу

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, в случае выигрыша президентской гонки в 2021 году, хочет вернуть в клуб Хосепа Гвардиолу, тренирующего "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
— Очень сильно хочу, чтобы Гвардиола вернулся, но сейчас он в "Манчестер Сити", и это решение он должен принять самостоятельно. Пеп является эталоном для "Барселоны", и многие каталонцы хотели бы вновь увидеть его на посту главного тренера, — рассказал Лапорт в интервью COPE.

Напомним, 49-летний Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 год. За это время каталонцы выиграли три чемпионства Испании, два Кубка и три Суперкубка страны, две Лиги чемпионов, столько же Суперкубков УЕФА и Клубных чемпионатов мира.

Затем в тренерской карьере испанца были "Бавария" и "Манчестер Сити", который он тренирует до сих пор.


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Теги: Манчестер Сити Барселона Гвардиола Ла Лига АПЛ
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