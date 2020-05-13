Об этом сообщает издание The Telegraph.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ 1 июня. Но, по всей вероятности, возобновление сезона, который был приостановлен из-за коронавируса, будет отложено до 19 июня.
Отметим, что команды сыграли неполных 29 туров в текущем розыгрыше чемпионата Англии. По их итогам "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков.
The Telegraph: возобновление АПЛ откладывается на 19 июня
Сезон в чемпионате Англии не будет возобновлён 1 июня.
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