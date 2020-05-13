The Telegraph: возобновление АПЛ откладывается на 19 июня

Сезон в чемпионате Англии не будет возобновлён 1 июня.

Об этом сообщает издание The Telegraph.



Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ 1 июня. Но, по всей вероятности, возобновление сезона, который был приостановлен из-за коронавируса, будет отложено до 19 июня.



Отметим, что команды сыграли неполных 29 туров в текущем розыгрыше чемпионата Англии. По их итогам "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков.