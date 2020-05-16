Свернуть все/Развернуть все

Ван Дейк решил поддержать свой бывший клуб "Гронинген"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк купил несколько абонементов на следующий сезон, который разыграет между болельщищками "Гронингена".

Напомним, у "Гронингена" имеются серьезные финансовые проблемы. Ранее клуб уволил 11 сотрудников.

"Я купил четыре абонемента на предстоящий сезон. Этим помогаю "Гронингену" в это трудное время. Абонементы в конечном итоге будут разыграны среди фанатов, которые сами не в состоянии их купить", — написал голландский футболист.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ван Дейк Гронинген Ливерпуль
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Синиша Михайлович: либо Ибрагимович присоединится к "Болоньи", либо отправится в Швецию 1
Уйдет ли Миранчук? Вернется ли Смолов? Мещеряков сказал, что 8 игроков покинут "Локомотив" – о ком речь?
Самюэль Это’О: думаю, что Мбаппе станет главной мировой звездой в ближайшие годы 1
Главный тренер "Баварии": теперь весь мир будет следить за Бундеслигой
Бывший игрок ЦСКА Сантос: в этом сезоне мне в основном было грустно
Ван Дейк решил поддержать свой бывший клуб "Гронинген"
"Это все неправда!" Президент "Урала" опроверг информацию о больших финансовых проблемах в клубе
Геркус - "Локомотиву": видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена 3
Игроки ЦСКА 18 мая пройдут тестирование на коронавирус
Прядкин - о разрешении на въезд легионеров: это важнейший шаг к началу тренировок и возобновлению сезона
"Люди продолжают умирать. Считаю, что нам стоит подождать." Экс-тренер сборной Италии - о возобновлении Серии А 1
Защитник "Шинника" интересен клубам РПЛ
Болельщики "Локомотива" нарисовали граффити в поддержку Семина у стадиона "Черкизово" 1
Легионерам разрешили въезд в Россию
Мещеряков ответил на обвинения Селюка в смерти Самохвалова 1
Головин - самый популярный игрок на Transfermarkt в 2020 году
В "Локомотиве" рассказали, почему Семин не доработал до конца сезона 6
Мещеряков сообщил, что из "Локомотива" уйдут 8 игроков 16
Семак рассказал, что ждет Мостового в команде по окончании аренды 1
Баринов поддержал Фарфана: здоровья, Джефф
Экс-игрок "Анжи": очереди в больницы по 150 человек. Место освобождается, только если кого-то вынесли вперед ногами 4
Сборная Перу поддержала Фарфана, который заболел коронавирусом
Фарфан - о своем коронавирусе: хочу вернуться на поле. Знаю, что у меня всё будет хорошо 2
Источник: "Урал" испытывает большие проблемы с финансированием 4
Роман Бюрки провел юбилейный 200-й матч за дортмундскую "Боруссию"
Бывший врач "Спартака": всем, кто общался с Фарфаном, надо сесть на карантин 1
Футболисты испанских клубов с понедельника смогут тренироваться группами
Юлиан Нагельсман: "Лейпциг" интересуют лишь первые четыре места в чемпионате
Радимов: чем вообще "Шальке" занимался на самоизоляции? 1
Футболисты "Боруссии" после победы над "Шальке" поаплодировали пустым трибунам (фото)
Все новости