Ван Дейк решил поддержать свой бывший клуб "Гронинген"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк купил несколько абонементов на следующий сезон, который разыграет между болельщищками "Гронингена".



Напомним, у "Гронингена" имеются серьезные финансовые проблемы. Ранее клуб уволил 11 сотрудников.



"Я купил четыре абонемента на предстоящий сезон. Этим помогаю "Гронингену" в это трудное время. Абонементы в конечном итоге будут разыграны среди фанатов, которые сами не в состоянии их купить", — написал голландский футболист.