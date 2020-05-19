Всего в тестировании на COVID-19 приняли участие 748 игроков и членов персонала. Шесть тестов дали положительный результат. АПЛ не называет клубы и фамилии футболистов, которые заразились коронавирусом.
На данный момент неизвестно, когда чемпионат Англии будет возобновлен. Клубам пока не разрешили проводить групповые тренировки.
Руководство Английской премьер-лиги сообщило о шести случаях заболевания коронавирусом в трех командах
Руководство АПЛ сообщило, что в трех клубах выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: © Visionhaus
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