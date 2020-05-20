Российский футболист "Црвены Звезды" рассказал, почему отказался переходить в "Тоттенхэм"

По словам Голдина, у него было предложение от "Тоттенхэма".
"Был на турнире в Италии, играли с "Тоттенхэмом". После игры ко мне и к одному парню подошли. Спросили, как мы относимся к тому, чтобы съездить на просмотр в Англию. Я сказал, что не могу, потому что только приехал в "Црвену Звезду", не получится. Я себя вижу в первой команде "Црвены Звезды", только закрепился в основе. Ехать в "Тоттенхэм", опять доказывать, на самом деле не хотелось", - сказал Голдин в эфире "Матч ТВ".
16-летний Голдин - воспитанник московского "Спартака". В сербский клуб он перешел в 2015 году.
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Фото: © Instagram Владислава Голдина
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