Российский футболист "Црвены Звезды" рассказал, почему отказался переходить в "Тоттенхэм"

Футболист юношеской команды "Црвены Звезды" Владислав Голдин рассказал, что мог продолжить карьеру в Англии.

Фото: © Instagram Владислава Голдина