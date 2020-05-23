Лэмпард: даже без болельщиков футбол — это футбол

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своём отношении к матчам без зрителей.

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Напомним, что АПЛ была приостановлена в марте в связи с распространением коронавируса. На данный момент не принято решение о возобновлении английского чемпионата.



По итогам неполных 29-ти туров в лиге лидирует "Ливерпуль" с отрывом в 25 очков.



- Есть вещи, на которые значительно влияет отсутствие болельщиков: мы не можем выложиться до такой степени, до которой выкладываемся, когда нас поддерживают трибуны. Болельщики заводят нас, толкают вперед, заставляют играть на максимуме



Но, конечно, даже без болельщиков футбол — это футбол, - приводит слова тренера пресс-служба клуба.



"Челси" на момент приостановки занимает четвертую строчку.