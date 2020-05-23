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Моуринью: плачу только после побед. В Киеве это было первый раз

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о проявлениях эмоций после побед.
Фото: GLP
Португальский специалист рассказал о победе над киевским "Динамо" (2:1) на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2009/2010. На тот момент Моуринью возглавлял "Интер".

- После матча с "Динамо" я плакал. Я всегда плачу только после побед. Это было в первый раз.

Команда могла сыграть гораздо лучше. В перерыве матча мне удалось внести необходимые тактические коррективы. Даже ничья нас не устраивала.

Мне удалось достучаться до сердец игроков. Мы никогда не были так близки к вылету, - приводит слова тренера Sky Sport Italia.

Напомним, что "Интер" в том розыгрыше турнира стал победителем.

"Тоттенхэм" Моуринью после неполных 29-ти туров занимает восьмое место.


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Теги: Серия А Интер АПЛ Тоттенхэм
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