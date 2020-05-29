Авторитетный портал Squawka назвал свой рейтинг 15 лучших защитников в истории английской премьер-лиги. Первое место занял бывший капитан "Челси" Джон Терри. На втором месте оказался экс-игрок "МЮ", "КПР", "Вест Хэма" и "Лидса" Рио Фердинанд.
На третьем месте - Сол Кэмпбелл, выступавший за лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм". На четвертом месте экс-игрок "Арсенала" Тони Адамс. Видич замкнул пятерку.
Экс-игрок "Спартака" Видич - в топ-5 лучших защитников в истории АПЛ
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич, который российским болельщикам известен по выступлению за "Спартак", попал в топ-5 лучших защитников в истории чемпионата Англии.
manutd8.com
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