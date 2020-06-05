Жезус: у расистов нет мозгов. Люди чувствуют, что с них хватит, поэтому бунтуют

Футболист "Манчестер Сити" Габриэль Жезус прокомментировал беспорядки в США.

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- Люди чувствуют, что с них хватит, поэтому они бунтуют. Я за мирные акции, призванные сказать "нет" расизму.



Мы не говорим, что другие жизни не имеют значения, но мы говорим, что жизнь чернокожих людей, чувствующих расизм, имеет значение. Конечно, нельзя обобщать. Большинство людей сегодня нормальные, но все же многие являются расистами, и у них, похоже, нет мозгов, - цитирует Goal игрока.



Ранее в США афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате задержания полицейскими. Флойд пытался расплатиться поддельным чеком в одном из магазинов Миннеаполиса, что и стало причиной задержания.



Волна протестов переросла в погромы в нескольких штатах Америки.



В текущем сезоне АПЛ Жезус провёл 24 матча, забил десять голов и сделал четыре ассиста. "Сити" после неполных 29-ти туров остаётся вторым.