Канте поменял свою точку зрения относительно участия в тренировочных занятиях

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте приступил к тренировкам в составе команды.



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Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте приступил к тренировкам в составе команды.



Об этом сообщает The Telegraph.



Напомним, ранее француз отказывался возвращаться на тренировочную базу "Челси", опасаясь за свое здоровье.



В нынешнем сезоне Канте принял участие в 18 матчах и забил три гола.