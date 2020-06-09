Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте приступил к тренировкам в составе команды.
Об этом сообщает The Telegraph.
Напомним, ранее француз отказывался возвращаться на тренировочную базу "Челси", опасаясь за свое здоровье.
В нынешнем сезоне Канте принял участие в 18 матчах и забил три гола.
Канте поменял свою точку зрения относительно участия в тренировочных занятиях
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте приступил к тренировкам в составе команды.
Фото: © globallookpress.com
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