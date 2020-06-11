Как сообщает ESPN, c такими надписями игроки смогут сыграть в ближайшем туре АПЛ после возобновления турнира. Главными двигателями идеи выступили Эктор Бельерин из "Арсенала", капитан "Эвертона" Шеймус Коулман и Трой Дини из "Уотфорда".
Также ряд клубов АПЛ перед матчами встанут на одном колено. Такими жестами футболисты хотят выступить против насилия в отношении чернокожих.
Чемпионат Англии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня.
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Игроки АПЛ могут выйти на матчи ближайшего тура в футболках с надписями "Жизни чернокожих важны"
Капитаны клубов чемпионата Англии предложили разместить лозунг "Жизни чернокожих важны" на футболках вместо фамилий.
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