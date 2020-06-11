Алли получил дисквалификацию и штраф за шутку про коронавирус

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли дисквалифицирован на один матч за шутку про COVID-19.

Фото: Global Look Press

В феврале англичанин выложил видео, в котором снимал мужчину азиатской внешности и параллельно шутил про коронавирус. Теперь Алли нужно заплатить 50 тысяч фунтов штрафа и пройти обязательный образовательный курс.



Деле извинился за свое поведение. "Это была плохая шутка" - подытожил футболист.



Из-за дисквалификации хавбек пропустит матч 30-го тура с "Манчестер Юнайтед".