В феврале англичанин выложил видео, в котором снимал мужчину азиатской внешности и параллельно шутил про коронавирус. Теперь Алли нужно заплатить 50 тысяч фунтов штрафа и пройти обязательный образовательный курс.
Деле извинился за свое поведение. "Это была плохая шутка" - подытожил футболист.
Из-за дисквалификации хавбек пропустит матч 30-го тура с "Манчестер Юнайтед".
Алли получил дисквалификацию и штраф за шутку про коронавирус
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли дисквалифицирован на один матч за шутку про COVID-19.
Фото: Global Look Press
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