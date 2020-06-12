Лозунг "Жизни чернокожих важны" заменит фамилии на футболках игроков АПЛ в течение первых 12 игр

Лозунг Black Lives Matter (Жизни чернокожих важны) будет нанесен на футболки игроков АПЛ вместо фамилий.

Фото: АПЛ

Как сообщает пресс-служба лиги, футболисты будут играть с этим лозунгом в первых 12 матчах после рестарта сезона. Также на формах клубов будет логотип движения.Также игроки могут встать на одно колено перед или во время матча в знак своей солидарности с движением против расизма. Отмечается, что руководство АПЛ поддержит этот жест.Напомним, чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится АПЛ 17 июня.