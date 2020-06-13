Об этом сообщает Daily Mirror. "Мерсисайдцев" отделяет шесть очков от взятия титула. В случае победы в двух ближайших турах, они станут чемпионами 24 июня.
2 июля пройдет матч с "Манчестер Сити". Там и будет организован чемпионский коридор.
"Манчестер Сити" не против организовать чемпионский коридор для "Ливерпуля"
Если "Ливерпуль" досрочно станет чемпионом АПЛ, то "Манчестер Сити" готов организовать для него чемпионский коридор.
Фото: Газета.ру
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!