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"Манчестер Сити" не против организовать чемпионский коридор для "Ливерпуля"

Если "Ливерпуль" досрочно станет чемпионом АПЛ, то "Манчестер Сити" готов организовать для него чемпионский коридор.
Фото: Газета.ру
Об этом сообщает Daily Mirror. "Мерсисайдцев" отделяет шесть очков от взятия титула. В случае победы в двух ближайших турах, они станут чемпионами 24 июня.

2 июля пройдет матч с "Манчестер Сити". Там и будет организован чемпионский коридор.


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Теги: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ
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