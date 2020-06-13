"Манчестер Сити" не против организовать чемпионский коридор для "Ливерпуля"

Если "Ливерпуль" досрочно станет чемпионом АПЛ, то "Манчестер Сити" готов организовать для него чемпионский коридор.

Фото: Газета.ру

Об этом сообщает Daily Mirror. "Мерсисайдцев" отделяет шесть очков от взятия титула. В случае победы в двух ближайших турах, они станут чемпионами 24 июня.



2 июля пройдет матч с "Манчестер Сити". Там и будет организован чемпионский коридор.