- Мы все должны сплотиться, все человеческие расы. Все жизни важны: черных, белых, желтых, коричневых. Я тренировал команды, в которых были представители всех рас, в том числе темнокожие. Они - отличные ребята, а один из моих лучших друзей - Клайд Бест, один из первых черных футболистов в высшем дивизионе Англии, - цитирует Реднаппа СЭ.
Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс не только в стране, но и по всему миру. Как известно, в Соединенных Штатах, Англии и других странах вспыхивают вооруженные беспорядки.
Многие футбольные клубы поддержали это движение. Игроки европейских команд выходят на поле в специальных футболках, а также принимают участие в челленджах и акциях.
"Все жизни важны: черных, белых, желтых, коричневых." Реднапп - о расизме
Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп высказался на тему расизма.
Фото: Reuters
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