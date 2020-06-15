Свернуть все/Развернуть все

Роналду может вернуться в АПЛ. "Челси" готов заплатить 120 млн евро

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в АПЛ.
Фото: © REUTERS
Как сообщает Don Balon, 35-летнего футболиста хочет подписать "Челси", который готов выложить за нападающего 120 миллионов евро.

Издание отмечает, что у агентa Роналду Жорже Мендеша хорошие отношения с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.

Роналду выступал в Англии с 2003 по 2009 года за "Манчестер Юнайтед".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Роналду Ювентус Челси АПЛ Серия А Зарубежные трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Химки" оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы
Матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов
Милик может перейти в "Ювентус". "Наполи" требует за игрока 50 млн евро
Тедеско - о Горецке: я им сильно горжусь. Не удивлен тому, как он прогрессирует
Коутиньо общался с Клоппом о возможном возвращении в "Ливерпуль"
Тедеско и Николич говорят, Кузяевым интересуются в Европе, а спартаковцы пересекают границу на велосипедах
Роналду может вернуться в АПЛ. "Челси" готов заплатить 120 млн евро 1
"Спартак" хочет продать Руденко за 50 миллионов рублей 4
Агент: Думбия имеет предложения из России 1
Тедеско высказался о возможном уходе Жиго из "Спартака" 2
Агент Кузяева прокомментировал интерес к игроку со стороны "Марселя" 1
Борис Игнатьев: "Локомотив" на багаже Семина победит "Оренбург" 2:0 4
Борис Игнатьев: ЦСКА и "Зенит" сыграют 0:0 4
"Шинник" просматривает экс-игрока "Спартака" Давыдова
Тедеско: "Спартак" хочет снова подняться наверх и играть в Лиге чемпионов 7
Каррера: было грустно уходить из "Спартака", мне не дали выполнить свою работу 9
"Тоттенхэм" снова попытается договориться о переходе Дзюбы 14
Вернер не будет доигрывать сезон ЛЧ с "РБ Лейпциг"
"Бавария" сегодня может стать чемпионом Германии
Нигматуллин прокомментировал информацию о своем назначении на пост спортивного директора "Металлурга"
Тихонов: Азмуну лучше сыграть еще раз в Лиге чемпионов в "Зените" 1
"Если бы это что-то решало". Жена Семака - о голосовании по поправкам в Конституцию 10
ЦСКА готовится к матчу с "Зенитом" (фото)
Экс-игрок "Крыльев" Бут: Слуцкий определенно один из лучших тренеров в моей карьере 1
"Ужасные поля, лед, грязь запомню на всю жизнь". Радимов - о начале карьеры
Агент Вагнера намекнул, что форвард не перейдет в ЦСКА 5
Три игрока "Спартака" приехали в Россию на велосипедах 3
"Локомотив" предпримет попытку подписать Крицюка
Экс-вратарь "Армавира" продолжит карьеру в "Шиннике"
Мертенс, ставший лучшим бомбардиром в истории "Наполи", подарил Марадоне свою футболку
Все новости