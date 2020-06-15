Роналду может вернуться в АПЛ. "Челси" готов заплатить 120 млн евро

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в АПЛ.

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Как сообщает Don Balon, 35-летнего футболиста хочет подписать "Челси", который готов выложить за нападающего 120 миллионов евро.



Издание отмечает, что у агентa Роналду Жорже Мендеша хорошие отношения с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.



Роналду выступал в Англии с 2003 по 2009 года за "Манчестер Юнайтед".