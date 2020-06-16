"Барселона" отказалась продавать "МЮ" 17-летнего Фати за 150 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" хотел приобрести полузащитника "Барселоны" Анссумане Фати.

Global Look Press

Как сообщает The Times, английский клуб предлагал каталонцам за 17-летнего футболиста 150 миллионов евро. "Барселона" отклонила предложение "МЮ".



В контракта Фати прописана сумма отступных в размере 170 миллионов евро.



В нынешнем сезоне Фати принял участие в 17 матчах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.