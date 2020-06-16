Бывшая порноактриса составила символическую сборную сезона АПЛ

Бывшая порноактриса Миа Халифа составила свою символическую сборную сезона чемпионата Англии.

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По мнению болельщики "Вест Хэма", в топ входят два игрока "Брайтона" - Мэтью Райан и Аарон Муй, два футболист "Ливерпуля" - Виргил ван Дейк и Мохамед Салах, два игрока "МЮ" Харри Магуайр и Дэниел Джеймс, два игрока "Манчестер Сити" Кайл Уокер т Рахим Стерлинг, два футболиста лондонского "Вест Хэма" Деклан Райс и Фелипе Андерсон, а также форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн.



Халива в интервью The Sun отметила, что некоторые варианты противоречивы, так как он мало знакома с английским чемпионатом, но он ей очень нравится.