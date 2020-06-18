Защитника "Манчестер Сити" Гарсию, попавшего в больницу во время матча с "Арсеналом", выписали

Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия был выписан из больницы, сообщает пресс-служба "горожан".



Накануне вечером во время перенесённого матча 28-го тура АПЛ с "Арсеналом" Гарсия получил тяжёлую травму. Защитник в одном из эпизодов столкнулся с голкипером "Сити" Эдерсоном.



В результате столкновения испанец оказался на газоне. Врачи долго оказывали ему помощь, а затем унесли на носилках. Защитника сразу госпитализировали.



Как сообщает пресс-служба "Сити", Гарсия ближайшие дни будет находиться под наблюдением врачей. Пока неизвестно, когда он сможет выйти на поле.



Что касается самого матча, "Манчестер Сити" одержал убедительную победу, отправив в ворота соперника три безответных мяча.