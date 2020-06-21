"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон"

Чемпионат Англии



30 тур



"Эвертон" - "Ливерпуль" 0:0

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0."Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 83 очка. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет 23 очка. "Эвертон" с 38 баллами занимает 12-е место.: Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Кин, Динь, Дэвис, Гордон (Сигурдссон, 60), Андре Гомеш, Ивоби (Бернард, 88), Ришарлисон, Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 90+3).: Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Матип (Ловрен, 73), Милнер (Гомес, 43), Фабиньо, Хендерсон, Кейта (Вейналдум, 65), Мане, Минамино (Окслэйд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65).: Милнер, 20, Кин, 40, Динь, 62, Ориги, 85.