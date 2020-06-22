C момента рестарта АПЛ соперники “Манчестер Сити" ни разу не смогли пробить в створ ворот Эдерсона.
Подопечные Пепа Гвардиолы провели уже две встречи в рамках АПЛ, в которых забили 8 безответных мячей. 17 июня "горожане" со счётом 3:0 обыграли "Арсенал", а 22-го числа разгромили "Бернли" - 5:0. При этом соперники за 180 минут футбола не нанесли ни одного удара в створ ворот "Манчестер Сити".
Отметим, что в игре с "Бёрнли" сами "горожане" только 7 раз пробили по воротам соперника и 5 из этих ударов трансформировались в голы.
В следующем туре "Манчестер Сити" едет в гости к "Челси". Матч состоится 25 июня в 22:15. Команда Гвардиолы после 30-и сыгранных туров занимает 2-ю строчку в АПЛ с 63-мя очками, опережая "Лестер" на 9 баллов. Возглавляет таблицу "Ливерпуль", набравший 83 очка.
"Манчестер Сити" не допускает ударов по своим воротам с момента возобновления сезона
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