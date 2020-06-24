Салах: "Ливерпуль" уже давно не становился чемпионом, пришло время это исправить

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах поделился эмоциями после выигранного матча с "Кристал Пэлас".

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Игра завершилась со счетом 4:0. Салаху удалось забить гол с передачи Фабиньо.



- Сегодня мы выступили здорово, все сыграли прекрасно. Я доволен результатом и с нетерпением жду следующих игр. С первого дня пребываания здесь я хочу взять титул. "Ливерпуль" уже давно не становился чемпионом, пришло время это исправить. Это наше время, чтобы выиграть, и это здорово, - цитирует Салаха Goal со ссылкой на Sky Sports.



"Ливерпуль" занимает лидирующую строчку в таблице АПЛ, имея в активе 86 баллов. Для того, чтобы стать чемпионом им требуется набрать 2 очка. Если "Манчестер Сити" не наберет баллов сегодня в матче с "Челси", то "мерсисайдцы" автоматически возьмут титул.



Осталось сыграть 7 туров до конца чемпионата.