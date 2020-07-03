"Интер" готов заплатить "Манчестер Юнайтед" за Санчеса до 20 млн евро

"Интер" заинтересован в выкупе у "Манчестер Юнайтед" чилийского форварда Алексиса Санчеса.



Фото: BBC

По данным Goal.com, итальянский клуб готов предложить за игрока до 20 млн евро.



В настоящее время 31-летний Санчес выступает за "Интер" на правах аренды. В текущем сезоне он провёл за "Интер" 20 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча, сделав 6 результативных передач.



В "Интере" также выступают ещё два бывших игрока "Манчестер Юнайтед" - форвард Ромелу Лукаку и защитник Эшли Янг.