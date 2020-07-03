Лэмпард, Сульшер, Брюс и Нуну Санту претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ по итогам июня

Пресс-служба АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру лиги по итогам февраля.



Фото: BBC

На приз в июне претендуют главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс (2 победы и 1 ничья), наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту (4 победы и 1 ничья), главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард (3 победы), рулевой "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер (3 победы и 2 ничьи).



Победителя будут определять при помощи голосования болельщиков и экспертов. Лауреата объявят на следующей неделе.