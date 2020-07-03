Месси может перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может оказаться в "Манчестер Сити".

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Как сообщает аргентинский журналист Кристиан Мартин в своём Twitter, если форвард покинет сине-гранатовых, то перейдет в команду Хосепа Гвардиолы, с которым ранее он продуктивно работал в каталонском клубе.



Ранее сообщалось, что Месси хочет уйти из "Барселоны", потому что он устал от того, что его винят во всех проблемах команды и приписывают ему те решения, которые он не принимал.



Соглашение аргентинца и сине-гранатовых истекает в 2021 году. В текущем сезоне Ла Лиги нападающий провел 28 матчей, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач.