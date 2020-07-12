Клопп рассказал, когда планирует уйти из "Ливерпуля"

Главный тренер красных Юрген Клопп рассказал о своих планах на будущее.



Напомним, что "Ливерпуль" гарантировал себе чемпионство по итогам текущего сезона АПЛ за семь туров до конца чемпионата.



- Четыре года в "Ливерпуле". После этого [хочу] ничего не делать в течение года. Буду делать то, что хочу, что хотел сделать. Может, [тренировать] клуб, сборную, или вообще ничего не буду делать, - приводит слова тренера SWR.



Напомним, что Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. При нём команда стала чемпионом впервые за 30 лет.



Ранее немецкий специалист работал с такими командами, как "Майнц" и "Боруссия" Дортмунд.