Брата игрока "Тоттенхэма" застрелили во Франции

Брат защитника лондонского "Тоттенхэма" Сержа Орье был застрелен в Тулузе.



Брат футболиста был найден на улице, неподалёку от ночного клуба с ранением в живот. Отмечается, что у него было при себе оружие.



В текущем сезоне Орье сыграл за "Тоттенхэм" в 39 матчах, забил два гола и сделал восемь ассистов. В 2017 году "ПСЖ" футболист покинул из-за оскорбительных высказываний в адрес наставника команды Лорана Блана.

