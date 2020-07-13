Сульшер: "МЮ" пока ничего не добился в этом сезоне

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу текущей формы команды.

После 34 туров АПЛ манкунианцы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы.

- Мы выиграли три последних матча с разгромным счётом? Мы довольны, потому что команда прогрессирует и есть результат. Мы должны были хорошо пройти этот отрезок, чтобы иметь шансы достичь целей на этот сезон, потому что на данный момент "МЮ" ничего не добился - команда не выиграла ни одного трофея.

Нам нужно продолжать развиваться, - приводит слова тренера Sky Sports.

В матче 35-го тура АПЛ "Манчестер" сыграет с "Саутгемптоном".


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Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Сульшер
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